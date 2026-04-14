Groupe d’expression parents d’adolescent.e.s, Association Regards – Maison Communale de la Solidarité, Ramonville-Saint-Agne

Groupe d’expression parents d’adolescent.e.s Samedi 27 juin, 10h00 Association Regards – Maison Communale de la Solidarité Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Votre ado vous échappe un peu ? Vous vous sentez dépassé.e, inquit.e ? Ou simplement curieuse et curieux de partager avec d’autres parents ? Venez échanger et souffler dans une ambiance bienveillante. Le groupe est animé par une médiatrice familiale et une éducatrice spécialisée.

Association Regards – Maison Communale de la Solidarité 18 place Marnac Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0781851571 »}]

Groupe d’expression de parents d’adolescents/ d’adolescentes. Venez en parler. groupe de paroles adolescence

regards