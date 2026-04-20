NOUVELLE LECTURE PUBLIQUE • LE COMITÉ DE LECTURE PUBLIQUE 85 rue des Cigognes, Ramonville Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

NOUVELLE LECTURE PUBLIQUE • LE COMITÉ DE LECTURE PUBLIQUE

85 rue des Cigognes, Ramonville 85 rue des Cigognes Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18 20:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Lecture vagabonde

Les comédien·nes du COLP-COmité de Lectures Publiques se rassemblent depuis juin 2015 autour de lectures régulières de textes de théâtre contemporain.

Les Lectures Publiques permettent de faire entendre la parole et les préoccupations des auteur·ices d’aujourd’hui. Il s’agit de trouver la forme originale qui rende accessible ces écritures.

**Au détour du Kiosque Nomade, laissez-vous surprendre par une lecture à ciel ouvert. Choisi sur mesure pour cet événement avec l’équipe d’ARTO, le texte entre en dialogue avec le lieu qui l’accueille. Un moment simple et vivant, à écouter ensemble, au cœur de la ville !**

[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/nouvelle-lecture-publique/) .

85 rue des Cigognes, Ramonville 85 rue des Cigognes Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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Vagabond reading

L’événement NOUVELLE LECTURE PUBLIQUE • LE COMITÉ DE LECTURE PUBLIQUE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE