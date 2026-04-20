JAM JAZZ Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne
JAM JAZZ Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne jeudi 25 juin 2026.
Ramonville-Saint-Agne
JAM JAZZ
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25 22:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Les apéros du jeudi
**Chaque jeudi soir, le Kawa est ouvert ! Spectacle, rencontre, jeux… à chaque soirée son thème. Retrouvez le programme du mois sur les flyers fluo ou sur notre site Internet.**
Le thème de la soirée ne vous inspire pas ? Venez boire un verre, tout simplement ! Les apéros du jeudi au Kawa, c’est avant tout un prétexte pour passer de bons moments ensemble
19h > Venez improviser sur les standards du jazz. Aucun pré-requis de maîtrise instrumentale. Lancez-vous en toute confiance, la magie des jams fera le reste !
Clavieristes, chanteur·euse·s, bassistes et batteur·euse·s, vos instruments sont sur place.
[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/jam-jazz-6/) .
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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Thursday aperitifs
L’événement JAM JAZZ Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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