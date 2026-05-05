NOUVELLE LECTURE PUBLIQUE • Le COmité de Lecture Publique, 85 rue des Cigognes, Ramonville, Ramonville-Saint-Agne
NOUVELLE LECTURE PUBLIQUE • Le COmité de Lecture Publique, 85 rue des Cigognes, Ramonville, Ramonville-Saint-Agne jeudi 18 juin 2026.
NOUVELLE LECTURE PUBLIQUE • Le COmité de Lecture Publique Jeudi 18 juin, 19h00 85 rue des Cigognes, Ramonville Haute-Garonne
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T20:00:00+02:00
Les comédien·nes du COLP-COmité de Lectures Publiques se rassemblent depuis juin 2015 autour de lectures régulières de textes de théâtre contemporain.
Les Lectures Publiques permettent de faire entendre la parole et les préoccupations des auteur·ices d’aujourd’hui. Il s’agit de trouver la forme originale qui rende accessible ces écritures.
Au détour du Kiosque Nomade, laissez-vous surprendre par une lecture à ciel ouvert. Choisi sur mesure pour cet événement avec l’équipe d’ARTO, le texte entre en dialogue avec le lieu qui l’accueille. Un moment simple et vivant, à écouter ensemble, au cœur de la ville !
>> Plus d’infos
85 rue des Cigognes, Ramonville 85 rue des Cigognes 31520 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenements/ »}] [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/nouvelle-lecture-publique/ »}]
Lecture vagabonde lecture théâtre
© Le COLP
À voir aussi à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne)
- KIOSQUE NOMADE, 85 rue des Cigognes, Ramonville, Ramonville-Saint-Agne 7 mai 2026
- FDP FLEUR DE PEAU • COMPAGNIE L’AN 01 place Pablo Picasso Ramonville-Saint-Agne 7 mai 2026
- CONCERT SEBASTOPOL place Pablo Picasso Ramonville-Saint-Agne 7 mai 2026
- SOIRÉE NEW WAVE Parc Technologique du Canal Ramonville-Saint-Agne 10 mai 2026
- STAGE DE HOOP DANCE place Picasso Ramonville-Saint-Agne 10 mai 2026