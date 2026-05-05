NOUVELLE LECTURE PUBLIQUE • Le COmité de Lecture Publique, 85 rue des Cigognes, Ramonville, Ramonville-Saint-Agne

NOUVELLE LECTURE PUBLIQUE • Le COmité de Lecture Publique Jeudi 18 juin, 19h00 85 rue des Cigognes, Ramonville Haute-Garonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-18T19:00:00+02:00 – 2026-06-18T20:00:00+02:00

Les comédien·nes du COLP-COmité de Lectures Publiques se rassemblent depuis juin 2015 autour de lectures régulières de textes de théâtre contemporain.

Les Lectures Publiques permettent de faire entendre la parole et les préoccupations des auteur·ices d’aujourd’hui. Il s’agit de trouver la forme originale qui rende accessible ces écritures.

Au détour du Kiosque Nomade, laissez-vous surprendre par une lecture à ciel ouvert. Choisi sur mesure pour cet événement avec l’équipe d’ARTO, le texte entre en dialogue avec le lieu qui l’accueille. Un moment simple et vivant, à écouter ensemble, au cœur de la ville !

>> Plus d’infos

85 rue des Cigognes, Ramonville 85 rue des Cigognes 31520 Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenements/ »}] [{« link »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/nouvelle-lecture-publique/ »}]

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