JÉXA EN CONCERT Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

JÉXA EN CONCERT

Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 22:45:00

Date(s) :

2026-07-04

Duo. Concert de reprises Rock Jazz Pop Soul Folk …

**Du jazz au rock, l’acoustique en vrac !**

Le duo JéXa est issu d’une rencontre entre le guitariste Jérôme Soulié et le chanteur Xavier Fernandez au sein d’un big band de jazz. Ils décident alors de former un duo pour revisiter des morceaux de tous styles allant de la pop au jazz, du rock au funk, de la soul à la chanson française, de la folk… au métal !

Simplement avec une guitare acoustique, 2 voix, des percussions et des loopers joués en live, le duo propose un moment riche en émotions, tantôt intimiste, tantôt festif. Les

JéXa vous feront voyager, au gré de leurs arrangements subtils, des années 50 à nos jours en communiquant leur sensibilité et leur passion pour la musique. Mais attention, pas n’importe laquelle, la bonne musique !

Ne ratez pas ce moment exceptionnel, et venez dès 20h00, nous vous accueillerons au bar de la péniche en attendant l’entrée en scène des musiciens !

Pour plus d’informations [https://jexamusic.wixsite.com/jexa](https://jexamusic.wixsite.com/jexa)

Durée 1h30 (2 sets) + pause de 20 min 13 .

Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Duo. Concert featuring covers of rock, jazz, pop, soul, and folk songs…

L’événement JÉXA EN CONCERT Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE