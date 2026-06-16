JÉXA EN CONCERT Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne
JÉXA EN CONCERT Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne samedi 4 juillet 2026.
Ramonville-Saint-Agne
JÉXA EN CONCERT
Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04 22:45:00
Date(s) :
2026-07-04
Duo. Concert de reprises Rock Jazz Pop Soul Folk …
**Du jazz au rock, l’acoustique en vrac !**
Le duo JéXa est issu d’une rencontre entre le guitariste Jérôme Soulié et le chanteur Xavier Fernandez au sein d’un big band de jazz. Ils décident alors de former un duo pour revisiter des morceaux de tous styles allant de la pop au jazz, du rock au funk, de la soul à la chanson française, de la folk… au métal !
Simplement avec une guitare acoustique, 2 voix, des percussions et des loopers joués en live, le duo propose un moment riche en émotions, tantôt intimiste, tantôt festif. Les
JéXa vous feront voyager, au gré de leurs arrangements subtils, des années 50 à nos jours en communiquant leur sensibilité et leur passion pour la musique. Mais attention, pas n’importe laquelle, la bonne musique !
Ne ratez pas ce moment exceptionnel, et venez dès 20h00, nous vous accueillerons au bar de la péniche en attendant l’entrée en scène des musiciens !
Pour plus d’informations [https://jexamusic.wixsite.com/jexa](https://jexamusic.wixsite.com/jexa)
Durée 1h30 (2 sets) + pause de 20 min 13 .
Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Duo. Concert featuring covers of rock, jazz, pop, soul, and folk songs…
L’événement JÉXA EN CONCERT Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne)
- JAM JAZZ Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne 25 juin 2026
- Groupe d’expression parents d’adolescent.e.s, Association Regards – Maison Communale de la Solidarité, Ramonville-Saint-Agne 27 juin 2026
- FESTIVAL CONVIVENCIA Ramonville-Saint-Agne 29 juin 2026
- UMWELT • Cie Endogène, 85 rue des Cigognes, Ramonville, Ramonville-Saint-Agne 2 juillet 2026
- UMWELT • CIE ENDOGÈNE 85 rue des Cigognes, Ramonville Ramonville-Saint-Agne 2 juillet 2026