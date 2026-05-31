JéXa en concert, La Péniche Didascalie, Ramonville-Saint-Agne

JéXa en concert Samedi 4 juillet, 20h30 La Péniche Didascalie Haute-Garonne

Tarif 13€/ Tarif réduit 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T20:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T20:30:00+02:00 – 2026-07-04T22:30:00+02:00

Du jazz au rock, l’acoustique en vrac !

Le duo JéXa est issu d’une rencontre entre le guitariste Jérôme Soulié et le chanteur Xavier Fernandez au sein d’un big band de jazz. Ils décident alors de former un duo pour revisiter des morceaux de tous styles allant de la pop au jazz, du rock au funk, de la soul à la chanson française, de la folk… au métal !

Simplement avec une guitare acoustique, 2 voix, des percussions et des loopers joués en live, le duo propose un moment riche en émotions, tantôt intimiste, tantôt festif. Les

JéXa vous feront voyager, au gré de leurs arrangements subtils, des années 50 à nos jours en communiquant leur sensibilité et leur passion pour la musique. Mais attention, pas n’importe laquelle, la bonne musique !

Ne ratez pas ce moment exceptionnel, et venez dès 20h00, nous vous accueillerons au bar de la péniche en attendant l’entrée en scène des musiciens !

Pour plus d’informations : https://jexamusic.wixsite.com/jexa

La Péniche Didascalie Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie https://www.penichedidascalie.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.penichedidascalie.com/events/jexa-en-concert »}] [{« link »: « https://jexamusic.wixsite.com/jexa »}]

Duo. Concert de reprises Rock Jazz Pop Soul Folk … Durée 1h30 (2 sets + pause de 20 min)