PUPPET DAY 2026 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

PUPPET DAY 2026

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Une après-midi dédiée aux enfants !

**Une journée pas comme les autres, concoctée avec l’équipe de Marionnettissimo !**

Entre spectacles, instants de convivialité et surprises, embarquez pour une journée à la redécouverte de la marionnette, destinée aux petit·e·s comme aux grand·e·s. Et pour finir en beauté, retrouvons-nous sous les boules à facettes du Kawa pour Le Bal qui fait boum !

**LES SPECTACLES**

**LES ATELIERS CARNETS DE VOYAGE Groenland Paradise**

13h30 • De 6 à 99 ans • 1h30 • Gratuit sur inscription via la billetterie • Atelier participatif

[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/les-ateliers-carnets-de-voyage/)

**LES EXTRAS VOYAGES Groenland Paradise**

16h et 17h15 • De 6 à 99 ans • 25 min • 7 €/5 € • Théâtre de poche

[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/les-extras-voyages/)

**LA TOUTE PETITE VAGUE Paracosm**

16h15 et 17h30 • De 1 à 99 ans • 40 min • 7 €/5 € • Chorégraphie de matières

[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/la-toute-petite-vague/)

**C’EST CARRÉ Compagnie Inéluctable**

17h15 • De 5 à 99 ans • 40 min • 7 €/5 € • Solo/duo de cirque dansé

[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/cest-carre/)

**LE BAL QUI FAIT BOUM ! Les Méduses me disent**

18h • De 0 à 99 ans • 1h • Accès libre dans la limite des places disponibles • Boum théâtrale

[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/le-bal-qui-fait-boum-2/)

En complicité avec Marionnettissimo .

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

An afternoon dedicated to children!

L’événement PUPPET DAY 2026 Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE