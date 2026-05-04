PUPPET DAY 2026 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne
PUPPET DAY 2026 Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne samedi 6 juin 2026.
Ramonville-Saint-Agne
PUPPET DAY 2026
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Une après-midi dédiée aux enfants !
**Une journée pas comme les autres, concoctée avec l’équipe de Marionnettissimo !**
Entre spectacles, instants de convivialité et surprises, embarquez pour une journée à la redécouverte de la marionnette, destinée aux petit·e·s comme aux grand·e·s. Et pour finir en beauté, retrouvons-nous sous les boules à facettes du Kawa pour Le Bal qui fait boum !
**LES SPECTACLES**
**LES ATELIERS CARNETS DE VOYAGE Groenland Paradise**
13h30 • De 6 à 99 ans • 1h30 • Gratuit sur inscription via la billetterie • Atelier participatif
[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/les-ateliers-carnets-de-voyage/)
**LES EXTRAS VOYAGES Groenland Paradise**
16h et 17h15 • De 6 à 99 ans • 25 min • 7 €/5 € • Théâtre de poche
[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/les-extras-voyages/)
**LA TOUTE PETITE VAGUE Paracosm**
16h15 et 17h30 • De 1 à 99 ans • 40 min • 7 €/5 € • Chorégraphie de matières
[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/la-toute-petite-vague/)
**C’EST CARRÉ Compagnie Inéluctable**
17h15 • De 5 à 99 ans • 40 min • 7 €/5 € • Solo/duo de cirque dansé
[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/cest-carre/)
**LE BAL QUI FAIT BOUM ! Les Méduses me disent**
18h • De 0 à 99 ans • 1h • Accès libre dans la limite des places disponibles • Boum théâtrale
[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/le-bal-qui-fait-boum-2/)
En complicité avec Marionnettissimo .
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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English :
An afternoon dedicated to children!
L’événement PUPPET DAY 2026 Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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