DICTÉE SAUCE RAMONVILLOISE Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne
DICTÉE SAUCE RAMONVILLOISE Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne jeudi 4 juin 2026.
Ramonville-Saint-Agne
DICTÉE SAUCE RAMONVILLOISE
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04 22:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Les apéros du jeudi
**Chaque jeudi soir, le Kawa est ouvert ! Spectacle, rencontre, jeux… à chaque soirée son thème. Retrouvez le programme du mois sur les flyers fluo ou sur notre site Internet.**
**Le thème de la soirée ne vous inspire pas ? Venez boire un verre, tout simplement ! Les apéros du jeudi au Kawa, c’est avant tout un prétexte pour passer de bons moments ensemble**
**19h > La Médiathèque S. de Beauvoir vous propose une séance de remue-méninges ouverte à tous·tes une dictée à la sauce ramonvilloise ! Nous vous attendons… sans faute !**
[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/dictee-sauce-ramonvilloise/) .
Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
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Thursday aperitifs
L’événement DICTÉE SAUCE RAMONVILLOISE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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