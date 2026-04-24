DICTÉE SAUCE RAMONVILLOISE Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

DICTÉE SAUCE RAMONVILLOISE

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04 22:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Les apéros du jeudi

**Chaque jeudi soir, le Kawa est ouvert ! Spectacle, rencontre, jeux… à chaque soirée son thème. Retrouvez le programme du mois sur les flyers fluo ou sur notre site Internet.**

**Le thème de la soirée ne vous inspire pas ? Venez boire un verre, tout simplement ! Les apéros du jeudi au Kawa, c’est avant tout un prétexte pour passer de bons moments ensemble**

**19h > La Médiathèque S. de Beauvoir vous propose une séance de remue-méninges ouverte à tous·tes une dictée à la sauce ramonvilloise ! Nous vous attendons… sans faute !**

[>> Plus d’infos](https://kiwiramonville-arto.fr/evenement/dictee-sauce-ramonvilloise/) .

Le Kiwi (Place Jean Jaures) Allée Georges Pompidou Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thursday aperitifs

L’événement DICTÉE SAUCE RAMONVILLOISE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE