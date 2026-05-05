FESTIVAL CTRL + F Parc Technologique du Canal Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

FESTIVAL CTRL + F

Parc Technologique du Canal Le Bikini Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 29 – 29 – 49 EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 00:00:00

fin : 2026-05-30 02:15:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-01

CTRL+F ouvre un nouveau chapitre, fidèle à son ADN de découverte et résolument tourné vers les scènes émergentes.

CTRL+F ouvre un nouveau chapitre, fidèle à son ADN de découverte et résolument tourné vers les scènes émergentes.

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Nouvelle version du Weekend des Curiosités, le festival conserve ce qui fait son essence mettre en lumière les talents de demain et proposer une programmation audacieuse, entre artistes à suivre de près et belles surprises.

Pour cette première édition, CTRL+F vous donne rendez-vous à Toulouse, au Bikini, les **29, 30 et 31 mai 2026**, pour trois jours de concerts, de découvertes et d’expériences musicales.

Au-delà du festival, CTRL+F prolonge l’aventure tout au long de l’année en repérant pour vous artistes, concerts et soirées à Toulouse, afin de partager le meilleur des scènes actuelles. 29 .

Parc Technologique du Canal Le Bikini Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

CTRL+F opens a new chapter, true to its DNA of discovery and resolutely focused on emerging scenes.

L’événement FESTIVAL CTRL + F Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE