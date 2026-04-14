La ToulHoops Cabaret Spectacle & Hoop Dance Party, Salle des fêtes de Ramonville, Ramonville-Saint-Agne

La ToulHoops Cabaret Spectacle & Hoop Dance Party Samedi 1 août, 20h30 Salle des fêtes de Ramonville Haute-Garonne

5 euros l’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T20:30:00+02:00 – 2026-08-01T23:30:00+02:00

Fin : 2026-08-01T20:30:00+02:00 – 2026-08-01T23:30:00+02:00

⭕️‼️ La ToulHoops, c’est 3 jours de Hoop Dance aux portes de Toulouse avec des ateliers, la fête et des rencontres entre Hoopers au collectif la Maison, organisé par Croco fumé et La Gatoun Planete Hoop Dance.

Le samedi soir, viens avec des ami.es pour profiter du spectacle de Hoop Dance avec des artistes incroyables venu.es du monde entier ! Tu pourras aussi profiter de la fête !

★ Ouverture des portes à 20h30 avec un mini bar pour vous rafraîchir !

★ 21h : Cabaret de Hoop Dance & Dance

★ ★ ★ Soirée : DJ Set pour ambiancer la HooParty & LED Hoop Jam

+ Projections psychédéliques par Captain D.Light.

Le thème de la soirée est « Sirène Basket » alors mets tes plus belles baskets et ta tenue de sirène !

A savoir :

– Nos amis les animaux ne sont pas admis à cet évènement

-L’accès aux camions n’est pas possible sur le parking principale de la salle. Vous pouvez vous garez sur le parking du bikini si vous le souhaitez.

– No smoke inside

Salle des fêtes de Ramonville Rue Joliot Curie 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@crocosmos.com »}] https://bit.ly/latoulhoops2026

Soirée Cabaret de spectacle de Hoop Dance avec des artistes incroyables venu.es du monde entier suivi d’une fête où on te fais découvrir la Hoop Dance, danse avec un hula hoop en musique live ! hoop dance cabaret

Crocosmos collectif