MER VEILLEUSE Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne

Ramonville-Saint-Agne

MER VEILLEUSE

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 11:00:00

fin : 2026-06-18 11:30:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-06-19

Conte pour enfants à partir de 6 mois De et avec Candice SANTIN

Comme assez souvent c’est le calme dans les profondeurs de la mer…

Enfin aujourd’hui, une petite chose étrange s’est déposée sur le sable.

Beaucoup s’interrogent…qu’est-ce donc là?

Crabe, étoile, hippocampe, chacun croit savoir, mais qui sait vraiment?

C’est toute l’histoire de ce conte tranquille et doux, un câlin aquatique enveloppant.

Mer veilleuse éclaire le mystère de cette petite chose.

Petite chose bien différente de ce que chacun aimerait.

Et au final, c’est aussi bien.

Une histoire paisible en immersion, aux figurines sous-marines.

Par la compagnie Le Remontoir du Songe

Un spectacle écrit et interprété par Candice Santin

Mise en scène de Candice Santin, Eric Afergan 7 .

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Storytelling for children from 6 months De et avec Candice SANTIN

L’événement MER VEILLEUSE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE