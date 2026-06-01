MER VEILLEUSE Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne
MER VEILLEUSE Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne jeudi 18 juin 2026.
Ramonville-Saint-Agne
MER VEILLEUSE
Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 11:00:00
fin : 2026-06-18 11:30:00
Date(s) :
2026-06-18 2026-06-19
Conte pour enfants à partir de 6 mois De et avec Candice SANTIN
Comme assez souvent c’est le calme dans les profondeurs de la mer…
Enfin aujourd’hui, une petite chose étrange s’est déposée sur le sable.
Beaucoup s’interrogent…qu’est-ce donc là?
Crabe, étoile, hippocampe, chacun croit savoir, mais qui sait vraiment?
C’est toute l’histoire de ce conte tranquille et doux, un câlin aquatique enveloppant.
Mer veilleuse éclaire le mystère de cette petite chose.
Petite chose bien différente de ce que chacun aimerait.
Et au final, c’est aussi bien.
Une histoire paisible en immersion, aux figurines sous-marines.
Par la compagnie Le Remontoir du Songe
Un spectacle écrit et interprété par Candice Santin
Mise en scène de Candice Santin, Eric Afergan 7 .
Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Storytelling for children from 6 months De et avec Candice SANTIN
L’événement MER VEILLEUSE Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne)
- NOUVELLE LECTURE PUBLIQUE • LE COMITÉ DE LECTURE PUBLIQUE 85 rue des Cigognes, Ramonville Ramonville-Saint-Agne 18 juin 2026
- NOUVELLE LECTURE PUBLIQUE • Le COmité de Lecture Publique, 85 rue des Cigognes, Ramonville, Ramonville-Saint-Agne 18 juin 2026
- JAM JAZZ Le Kiwi (Place Jean Jaures) Ramonville-Saint-Agne 25 juin 2026
- Groupe d’expression parents d’adolescent.e.s, Association Regards – Maison Communale de la Solidarité, Ramonville-Saint-Agne 27 juin 2026
- UMWELT • Cie Endogène, 85 rue des Cigognes, Ramonville, Ramonville-Saint-Agne 2 juillet 2026