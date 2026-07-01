Comice Agricole Fête Du blé au pain Juignac Le bourg Juignac
dimanche 19 juillet 2026 · Le bourg · Juignac
Informations pratiques
Juignac
Comice Agricole Fête Du blé au pain Juignac
Le bourg Comité des fêtes de Juignac Juignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
La fête Du blé au pain de la commune de Juignac.
Comice Agricole avec des démonstrations de moissons à l’ancienne et diverses activités qui raviront les spectateurs.
Vide grenier Emplacement 2 €/m reservation 06 87 53 01 39
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Le bourg Comité des fêtes de Juignac Juignac 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 88 comitejuignac@gmail.com
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English : Comice Agricole Fête Du blé au pain Juignac
The local festival From Wheat to Bread in Juignac, a small village in the Charente countryside, is bringing back the customs of yesteryear. Demonstrations of old-fashioned harvesting and various activities will delight spectators.
L’événement Comice Agricole Fête Du blé au pain Juignac Juignac a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Sud Charente