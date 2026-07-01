Comice Agricole Fête Du blé au pain Juignac Le bourg Juignac

Informations pratiques

Juignac

Comice Agricole Fête Du blé au pain Juignac

Le bourg Comité des fêtes de Juignac Juignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

La fête Du blé au pain de la commune de Juignac.

Comice Agricole avec des démonstrations de moissons à l’ancienne et diverses activités qui raviront les spectateurs.

Vide grenier Emplacement 2 €/m reservation 06 87 53 01 39

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Le bourg Comité des fêtes de Juignac Juignac 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 88 comitejuignac@gmail.com

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English : Comice Agricole Fête Du blé au pain Juignac

The local festival From Wheat to Bread in Juignac, a small village in the Charente countryside, is bringing back the customs of yesteryear. Demonstrations of old-fashioned harvesting and various activities will delight spectators.

L’événement Comice Agricole Fête Du blé au pain Juignac Juignac a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme du Sud Charente