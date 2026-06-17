Marché nocturne de producteurs fête Du blé au pain Juignac Le bourg Juignac samedi 18 juillet 2026.

Juignac

Marché nocturne de producteurs fête Du blé au pain Juignac

Le bourg Comité des fêtes de Juignac Juignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Venez découvrir, dans le cadre de la fête locale Du blé au pain , à Juignac, petite commune de la campagne charentaise, qui remet à l’honneur les coutumes d’antan.

Marché de producteurs à partir de 18h30. Apportez vos couverts !

.

Le bourg Comité des fêtes de Juignac Juignac 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 88 comitejuignac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché nocturne de producteurs fête Du blé au pain Juignac

As part of the local festival From Wheat to Bread , Juignac, a small village in the Charente countryside, is celebrating the customs of yesteryear.

Farmers’ market from 6.30pm. Bring your cutlery!

L’événement Marché nocturne de producteurs fête Du blé au pain Juignac Juignac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Sud Charente