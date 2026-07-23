Comice Agricole Huillé Lézigné Stade de foot Huillé-Lézigné

Informations pratiques

Huillé-Lézigné

Comice Agricole Huillé Lézigné

Stade de foot 539 route de l’Ongraye Huillé-Lézigné Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Venez célébrer la ruralité à Huillé !

Huillé célèbre la ruralité et le terroir à l’occasion de son Comice Agricole, un événement festif et familial au cœur de la campagne angevine !

Depuis plusieurs mois, une équipe de bénévoles passionnés prépare cette grande journée pour vous offrir un moment convivial, riche en découvertes et en animations pour petits et grands.

Au programme

– Exposition d’animaux et de matériel agricole

– Exposition viticole

– Nombreux exposants

– Jeux pour enfants

– Concours de labours (anciens et jeunes)

– Vide-greniers (emplacement gratuit)

– Danse Folk

– Présence du forum des associations

Que vous soyez curieux du monde agricole, amateur de produits du terroir ou simplement en quête d’une belle sortie en famille, le Comice de Baracé est fait pour vous !

Restauration et buvette sur place

Repas 15€ (sans les vins)

Entrée et parking gratuit .

Stade de foot 539 route de l’Ongraye Huillé-Lézigné 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 76 94 16

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English :

Come celebrate rural life in Huillé!

L’événement Comice Agricole Huillé Lézigné Huillé-Lézigné a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe