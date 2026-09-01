Comice agricole La Rivière-Drugeon
samedi 26 septembre 2026 · La Rivière-Drugeon
Informations pratiques
La Rivière-Drugeon
Comice agricole
La Rivière-Drugeon Doubs
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 07:00:00
fin : 2026-09-26 23:59:00
Date(s) :
2026-09-26
Concours et défilés de vaches, loto bouse, taureau mécanique, défilé des enfants de l’école, village du comice, expositions de tracteurs anciens et bien d’autres encore.
Bal avec les Snails et DJ Didiche.
Buvette et restauration sur place.
Accès libre au site. .
La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Comice agricole
L’événement Comice agricole La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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