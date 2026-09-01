Informations pratiques

La Rivière-Drugeon

Comice agricole

La Rivière-Drugeon Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 07:00:00

fin : 2026-09-26 23:59:00

Date(s) :

2026-09-26

Concours et défilés de vaches, loto bouse, taureau mécanique, défilé des enfants de l’école, village du comice, expositions de tracteurs anciens et bien d’autres encore.

Bal avec les Snails et DJ Didiche.

Buvette et restauration sur place.

Accès libre au site. .

La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Comice agricole

L’événement Comice agricole La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS