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AGENDA · La Rivière-Drugeon

Comice agricole La Rivière-Drugeon

samedi 26 septembre 2026 · La Rivière-Drugeon

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
25560 La Rivière-Drugeon
Département
Doubs
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

La Rivière-Drugeon

Comice agricole

La Rivière-Drugeon Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 07:00:00
fin : 2026-09-26 23:59:00

Date(s) :
2026-09-26

Concours et défilés de vaches, loto bouse, taureau mécanique, défilé des enfants de l’école, village du comice, expositions de tracteurs anciens et bien d’autres encore.
Bal avec les Snails et DJ Didiche.
Buvette et restauration sur place.
Accès libre au site.   .

La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Comice agricole

L’événement Comice agricole La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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