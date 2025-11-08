Fête d’automne Jardin de Curé La Rivière-Drugeon samedi 19 septembre 2026.

La Rivière-Drugeon

Fête d’automne

Jardin de Curé 8 rue Charle le Téméraire La Rivière-Drugeon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Présentation des légumes produits, troc-plantes. Mise en pot et fabrication de choucroute. Echanges sur la production et conservation des fruits et légumes du jardin. Animations et vide-jardin en fin d’après-midi. .

Jardin de Curé 8 rue Charle le Téméraire La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 82 99

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English : Fête d’automne

L’événement Fête d’automne La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS