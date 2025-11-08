Histoires pour p’tites oreilles en plein air La Rivière-Drugeon
Histoires pour p’tites oreilles en plein air La Rivière-Drugeon mardi 4 août 2026.
La Rivière-Drugeon
Histoires pour p’tites oreilles en plein air
Jardin de curé La Rivière-Drugeon Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 11:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Lectures d’albums et histoires kamishibaï coups de cœur, à destination des enfants de plus de 4 ans. .
Jardin de curé La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr
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English : Histoires pour p’tites oreilles en plein air
L’événement Histoires pour p’tites oreilles en plein air La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2026-06-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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