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Histoires pour p’tites oreilles en plein air La Rivière-Drugeon

Histoires pour p’tites oreilles en plein air La Rivière-Drugeon mardi 4 août 2026.

Adresse : Jardin de curé

Ville : 25560 La Rivière-Drugeon

Département : Doubs

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

La Rivière-Drugeon

Histoires pour p’tites oreilles en plein air

Jardin de curé La Rivière-Drugeon Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04 11:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Lectures d’albums et histoires kamishibaï coups de cœur, à destination des enfants de plus de 4 ans.   .

Jardin de curé La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86  infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

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English : Histoires pour p’tites oreilles en plein air

L’événement Histoires pour p’tites oreilles en plein air La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2026-06-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

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