Rando apéro au crépuscule Rue des Lilas La Rivière-Drugeon
Rando apéro au crépuscule Rue des Lilas La Rivière-Drugeon mardi 4 août 2026.
La Rivière-Drugeon
Rando apéro au crépuscule
Rue des Lilas Observatoire Ornithologique La Rivière-Drugeon Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04 21:00:00
Date(s) :
2026-08-04
A la tombée de la nuit et au fil du Drugeon. Une balade d’environ 5 kms pour découvrir le patrimoine historique et naturel du village. Un moment convivial vous sera ensuite offert par la CFD avec un apéritif du terroir. Animé par Emmanuel Redoutey, accompagnateur moyenne Montagne et éducateur nature. .
Rue des Lilas Observatoire Ornithologique La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rando apéro au crépuscule
L’événement Rando apéro au crépuscule La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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