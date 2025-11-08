Racines Bleues La Rivière-Drugeon
Maison du Temps Libre La Rivière-Drugeon
Tarif : 10 EUR
8 novembre 2025 20:00
23:30
2025-11-08
Une aventure musicale, contée et chantée par Jean-Michel Trimaille, mise en forme par Guy Boley sur l’épopée des francs-comtois en Louisiane, pays du Blues. .
Maison du Temps Libre La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 60 18 22
