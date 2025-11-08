Découverte des plantes médicinales La Rivière-Drugeon
Découverte des plantes médicinales La Rivière-Drugeon jeudi 23 juillet 2026.
La Rivière-Drugeon
Découverte des plantes médicinales
Jardin de Curé La Rivière-Drugeon Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Venez découvrir les plantes médicinales et leurs usages au jardin de curé. Apprenez à identifier les plantes de nos prairies et forêts.
Réservation obligatoire par téléphone. En dehors de ces visites programmées, possibilité de visites sur rendez-vous. Renseignements par téléphone. .
Jardin de Curé La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 82 99
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English : Découverte des plantes médicinales
L’événement Découverte des plantes médicinales La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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