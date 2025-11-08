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Découverte des plantes médicinales La Rivière-Drugeon

Découverte des plantes médicinales La Rivière-Drugeon jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Jardin de Curé

Ville : 25560 La Rivière-Drugeon

Département : Doubs

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 3 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

La Rivière-Drugeon

Découverte des plantes médicinales

Jardin de Curé La Rivière-Drugeon Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:00:00
fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20

Venez découvrir les plantes médicinales et leurs usages au jardin de curé. Apprenez à identifier les plantes de nos prairies et forêts.
Réservation obligatoire par téléphone. En dehors de ces visites programmées, possibilité de visites sur rendez-vous. Renseignements par téléphone.   .

Jardin de Curé La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 82 99 

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English : Découverte des plantes médicinales

L’événement Découverte des plantes médicinales La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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