La Rivière-Drugeon

Découverte des plantes médicinales

Jardin de Curé La Rivière-Drugeon Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Venez découvrir les plantes médicinales et leurs usages au jardin de curé. Apprenez à identifier les plantes de nos prairies et forêts.

Réservation obligatoire par téléphone. En dehors de ces visites programmées, possibilité de visites sur rendez-vous. Renseignements par téléphone. .

Jardin de Curé La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 82 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des plantes médicinales

L’événement Découverte des plantes médicinales La Rivière-Drugeon a été mis à jour le 2026-06-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS