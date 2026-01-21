A la découverte des chauves souris rue Charles le Téméraire La Rivière-Drugeon
A la découverte des chauves souris rue Charles le Téméraire La Rivière-Drugeon vendredi 3 juillet 2026.
rue Charles le Téméraire La salle des associations La Rivière-Drugeon Doubs
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 22:30:00
2026-07-03
Organisé par l’association de protection du Val du Drugeon.
Après une présentation en salle, nous partirons observer la chasse de ces virtuoses de la voltige et écouter leurs cris. .
laurent.beschet@gmail.com
