A la découverte des chauves souris rue Charles le Téméraire La Rivière-Drugeon

A la découverte des chauves souris

rue Charles le Téméraire La salle des associations La Rivière-Drugeon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03 22:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Organisé par l’association de protection du Val du Drugeon.

Après une présentation en salle, nous partirons observer la chasse de ces virtuoses de la voltige et écouter leurs cris. .

rue Charles le Téméraire La salle des associations La Rivière-Drugeon 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté laurent.beschet@gmail.com

