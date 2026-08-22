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AGENDA · Mignovillard

Comice agricole Mignovillard

samedi 19 septembre 2026 · Mignovillard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Ville
39250 Mignovillard
Département
Jura
Tarif

Mignovillard

Comice agricole

Mignovillard Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Fondue géante à la salle des sports à Mignovillard à 20h, soirée animée par Orchestre Happiness.
Réservation préalable.   .

Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 59 32 10 

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English : Comice agricole

L’événement Comice agricole Mignovillard a été mis à jour le 2026-08-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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