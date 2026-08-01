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Découverte voltige Mignovillard

samedi 29 août 2026 · Mignovillard

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Écurie Galodor
Ville
39250 Mignovillard
Département
Jura
Tarif
25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mignovillard

Découverte voltige

Écurie Galodor Mignovillard Jura

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :
2026-08-29 2026-09-12

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De 4 à 12 ans.   .

Écurie Galodor Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 23 59 01 

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English : Découverte voltige

L’événement Découverte voltige Mignovillard a été mis à jour le 2026-08-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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