AGENDA · Mignovillard
Découverte voltige Mignovillard
samedi 29 août 2026 · Mignovillard
Informations pratiques
Mignovillard
Découverte voltige
Écurie Galodor Mignovillard Jura
Tarif : – – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-08-29 2026-09-12
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Goûter sur place.
De 4 à 12 ans. .
Écurie Galodor Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 23 59 01
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English : Découverte voltige
L’événement Découverte voltige Mignovillard a été mis à jour le 2026-08-19 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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