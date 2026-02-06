Comice Agricole

Neuville-lès-This Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Exposition de race allaitantes, de matériel agricole, concours de trait Ardennais, Concours de Prim Holstein.Marché de producteurs buvette et restauration sur place

.

Neuville-lès-This 08090 Ardennes Grand Est contact@ardennesgenetique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of suckling breeds, farming equipment, Ardennes draught competition, Prim Holstein competition, farmers’ market, refreshments and catering on site

L’événement Comice Agricole Neuville-lès-This a été mis à jour le 2026-02-04 par Ardennes Tourisme