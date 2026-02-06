Comice Agricole Neuville-lès-This
Comice Agricole Neuville-lès-This dimanche 28 juin 2026.
Comice Agricole
Neuville-lès-This Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
2026-06-28
Exposition de race allaitantes, de matériel agricole, concours de trait Ardennais, Concours de Prim Holstein.Marché de producteurs buvette et restauration sur place
Neuville-lès-This 08090 Ardennes Grand Est contact@ardennesgenetique.com
English :
Exhibition of suckling breeds, farming equipment, Ardennes draught competition, Prim Holstein competition, farmers’ market, refreshments and catering on site
L’événement Comice Agricole Neuville-lès-This a été mis à jour le 2026-02-04 par Ardennes Tourisme