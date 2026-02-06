Comice Agricole Neuville-lès-This

Comice Agricole

Comice Agricole Neuville-lès-This dimanche 28 juin 2026.

Comice Agricole

Neuville-lès-This Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Exposition de race allaitantes, de matériel agricole, concours de trait Ardennais, Concours de Prim Holstein.Marché de producteurs buvette et restauration sur place
  .

Neuville-lès-This 08090 Ardennes Grand Est   contact@ardennesgenetique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition of suckling breeds, farming equipment, Ardennes draught competition, Prim Holstein competition, farmers’ market, refreshments and catering on site

L’événement Comice Agricole Neuville-lès-This a été mis à jour le 2026-02-04 par Ardennes Tourisme