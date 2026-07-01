Informations pratiques

Troche

Comice agricole

Troche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 23:30:00

Date(s) :

2026-07-19

07h Arrivée des animaux poules, vaches, moutons, chevaux, chiens, pigeons…

08h15 casse-croûte du comice par les Jeunes Agriculteurs de Vigeois,

09h ouverture du marché de producteur et d’artisans,

09h lancer d’aïephone toute la journée -IPhone à gagner)

11h animation avec les chevaux de travail,

11h15 démonstration de danse country

11h45 apéro musicale,

12h repas du comice 19€,

16h remise des prix,

19 apéro musical,

20h repas du soir 15 € (steak frites) par les JA de Vigeois,

21h diffusion de la finale de la Coupe du Monde

23h Animation DJ .

Troche 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 36 19

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English : Comice agricole

L’événement Comice agricole Troche a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze