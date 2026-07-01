Comice agricole Troche
dimanche 19 juillet 2026 · Troche
Informations pratiques
Troche
Comice agricole
Troche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 23:30:00
Date(s) :
2026-07-19
07h Arrivée des animaux poules, vaches, moutons, chevaux, chiens, pigeons…
08h15 casse-croûte du comice par les Jeunes Agriculteurs de Vigeois,
09h ouverture du marché de producteur et d’artisans,
09h lancer d’aïephone toute la journée -IPhone à gagner)
11h animation avec les chevaux de travail,
11h15 démonstration de danse country
11h45 apéro musicale,
12h repas du comice 19€,
16h remise des prix,
19 apéro musical,
20h repas du soir 15 € (steak frites) par les JA de Vigeois,
21h diffusion de la finale de la Coupe du Monde
23h Animation DJ .
Troche 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 36 19
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English : Comice agricole
L’événement Comice agricole Troche a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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