Comice de Saint Antoine Rue de Salins Saint-Antoine

Informations pratiques

Saint-Antoine

Comice de Saint Antoine

Rue de Salins Centre du village Saint-Antoine Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-11 03:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Fête de village, concours agricole, marché producteurs/artisants/créateurs, animations enfants.

Petit déjeuner pour les éleveurs, repas du midi ouvert à tous, souper dansant le soir avec le groupe Week End ouvert à tous.

Accès PMR nous contacter.

+ d’infos sur notre page FB Comice St Antoine 2026 .

Rue de Salins Centre du village Saint-Antoine 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 73 36 56 Comice2025@gmail.com

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English : Comice de Saint Antoine

L’événement Comice de Saint Antoine Saint-Antoine a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS