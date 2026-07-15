Comice de Saint Antoine Rue de Salins Saint-Antoine
samedi 10 octobre 2026 · Rue de Salins · Saint-Antoine
Informations pratiques
Saint-Antoine
Comice de Saint Antoine
Rue de Salins Centre du village Saint-Antoine Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-11 03:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Fête de village, concours agricole, marché producteurs/artisants/créateurs, animations enfants.
Petit déjeuner pour les éleveurs, repas du midi ouvert à tous, souper dansant le soir avec le groupe Week End ouvert à tous.
Accès PMR nous contacter.
+ d’infos sur notre page FB Comice St Antoine 2026 .
Rue de Salins Centre du village Saint-Antoine 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 73 36 56 Comice2025@gmail.com
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English : Comice de Saint Antoine
L’événement Comice de Saint Antoine Saint-Antoine a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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