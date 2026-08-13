Comice du Canton de Montbenoît La Combe d’Hauterive Pays-de-Montbenoît

Informations pratiques

Pays-de-Montbenoît

Comice du Canton de Montbenoît

La Combe d’Hauterive Hauterive la Fresse Montbenoît Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 06:00:00

fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A partir de 6h.

Organisé par les Jeunes Agriculteurs du Canton de Montbenoît.

10h début du pointage des animaux, remise des prix spéciaux de 12h à 13h, classement des lots d’élevage 14h à 15h. Programme des festivités à venir.

Accès libre.

Renseignements auprès de la mairie. .

La Combe d’Hauterive Hauterive la Fresse Pays-de-Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Comice du Canton de Montbenoît Pays-de-Montbenoît a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS