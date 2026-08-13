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AGENDA · Montbenoît

Comice du Canton de Montbenoît La Combe d’Hauterive Pays-de-Montbenoît

samedi 19 septembre 2026 · La Combe d'Hauterive · Montbenoît

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
La Combe d'Hauterive
Adresse
Hauterive la Fresse
Ville
25650 Montbenoît
Département
Doubs
Tarif

Pays-de-Montbenoît

Comice du Canton de Montbenoît

La Combe d’Hauterive Hauterive la Fresse Montbenoît Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 06:00:00
fin : 2026-09-19 23:30:00

Date(s) :
2026-09-19

A partir de 6h.
Organisé par les Jeunes Agriculteurs du Canton de Montbenoît.
10h début du pointage des animaux, remise des prix spéciaux de 12h à 13h, classement des lots d’élevage 14h à 15h. Programme des festivités à venir.
Accès libre.
Renseignements auprès de la mairie.   .

La Combe d’Hauterive Hauterive la Fresse Pays-de-Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English :

L’événement Comice du Canton de Montbenoît Pays-de-Montbenoît a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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