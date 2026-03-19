COMICE RURAL DE ST SAULGE TOUT LE VILLAGE Saint-Saulge
COMICE RURAL DE ST SAULGE TOUT LE VILLAGE Saint-Saulge samedi 15 août 2026.
COMICE RURAL DE ST SAULGE
TOUT LE VILLAGE Place de la République Saint-Saulge Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Le Comice rural de St Saulge revient ! 9 ans après le dernier qui fut un véritable succès une fête traditionnelle ancrée dans le monde agricole, mêlant convivialité, savoir-faire et esprit de village. .
TOUT LE VILLAGE Place de la République Saint-Saulge 58330 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comicestsaulge2026@gmail.com
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English : COMICE RURAL DE ST SAULGE
L’événement COMICE RURAL DE ST SAULGE Saint-Saulge a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Coeur de Nièvre