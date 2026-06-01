Comiques Agricoles, Jardin des Carmes (cour de la mairie), Lucheux

Comiques Agricoles Vendredi 5 juin, 19h00 Jardin des Carmes (cour de la mairie) Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Radio 2000 Opus 2 – Cie du Grand Hôtel (recyclerie et magie)

Avec Philippe Carles et Jonas Thomas

Ne jetez plus : Réparez ! Deux techniciens d’électroménager et leur stand ambulant de réparation magique et burlesque vous font voyager dans l’ambiance des années 60. Apparitions, disparitions, métamorphoses et émerveillement, c’est un spectacle qui se joue aussi bien dans la caravane qu’à l’extérieur.

Le festival c’est un moment, une émotion, un seul regard absorbé par la scène, une concentration du temps dans un espace réduit. Et puis il y a autour, avant, à côté. A Beauquesne, le festival a lieu dans une ancienne cour de ferme. Alors autour, forcément il y a les granges et la pâture. Dans les granges, on voit des expositions : photos du festival, images des gens, images de moments. Dans la pâture, on boit entre amis, on dîne avant le spectacle, on soupe pour ne pas se quitter tout de suite. On parle des spectacles vus ou à voir. On évoque des souvenirs racontés chaque année. On chante parfois, on joue même de la musique. Enfin on continue à vivre.

Jardin des Carmes (cour de la mairie) 2 rue Jean-Baptiste-Delecloy 80600 Lucheux Lucheux 80600 Somme Hauts-de-France

Radio 2000 Opus 2 – Cie du Grand Hôtel (recyclerie et magie) Théâtre Humour

DR