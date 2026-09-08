Comité Citoyen – Calim, Maison de l’Avenir, Genève

Informations pratiques

Comité Citoyen – Calim Samedi 10 octobre, 09h00 Maison de l’Avenir

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T14:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T09:00:00+02:00 – 2026-10-10T14:00:00+02:00

Le Comité citoyen de la Calim est le lieu où se prennent les décisions de fonctionnement de la Calim – Caisse genevoise de l’alimentation. Une trentaine de personnes en sont membres aujourd’hui. Les réunions sont mensuelles.

Il est possible d’assister aux séances sans être membre du Comité : la participation à une séance en tant qu’observateur·ice se fait sans droit de vote et sur inscription.

Contact : caisse@calim-ge.ch

www.calim-ge.ch

Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « email », « value »: « caisse@calim-ge.ch »}] [{« link »: « mailto:caisse@calim-ge.ch »}, {« link »: « https://calim-ge.ch/ »}]

Séance mensuelle du comité citoyen de la Calim – Caisse genevoise de l’alimentation. Ouverte aussi aux curieu·ses ! Samedi 10 octobre, de 9h à 13h, suivi d’un déjeuner.

Eric Roset