Rencontre Calim : Démocratie alimentaire, Maison de l’Avenir, Genève

Informations pratiques

Rencontre Calim : Démocratie alimentaire Mardi 8 septembre, 18h30 Maison de l’Avenir

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-08T18:30:00+02:00 – 2026-09-08T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-08T18:30:00+02:00 – 2026-09-08T20:30:00+02:00

Rencontre Calim du 8 septembre

Participation citoyenne et démocratie alimentaire – quels sont les outils existants pour renforcer cette dimension centrale du projet de la Calim ?

Présentation de différents outils et méthodes de travail.

Pour plus d’information, écrivez-nous : calim@calim-ge.ch

www.calim-ge.ch

Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « email », « value »: « calim@calim-ge.ch »}] [{« link »: « mailto:calim@calim-ge.ch »}, {« link »: « https://calim-ge.ch/ »}]

Les Rencontres Calim sont des sessions de formation collective sur les thématiques en lien avec notre système alimentaire. En septembre nous aborderons la question de la démocratie alimentaire.

Eric Roset