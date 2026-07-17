Rencontre Calim : Démocratie alimentaire, Maison de l’Avenir, Genève
mardi 8 septembre 2026 · Maison de l'Avenir · Genève
Informations pratiques
Rencontre Calim : Démocratie alimentaire Mardi 8 septembre, 18h30 Maison de l’Avenir
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-08T18:30:00+02:00 – 2026-09-08T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-08T18:30:00+02:00 – 2026-09-08T20:30:00+02:00
Rencontre Calim du 8 septembre
Participation citoyenne et démocratie alimentaire – quels sont les outils existants pour renforcer cette dimension centrale du projet de la Calim ?
Présentation de différents outils et méthodes de travail.
Pour plus d’information, écrivez-nous : calim@calim-ge.ch
www.calim-ge.ch
Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « email », « value »: « calim@calim-ge.ch »}] [{« link »: « mailto:calim@calim-ge.ch »}, {« link »: « https://calim-ge.ch/ »}]
Les Rencontres Calim sont des sessions de formation collective sur les thématiques en lien avec notre système alimentaire. En septembre nous aborderons la question de la démocratie alimentaire.
Eric Roset
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