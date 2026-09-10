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Comité de lecteurs Route du temple Arès

vendredi 11 septembre 2026 · Route du temple · Arès

Comité de lecteurs Route du temple Arès

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Route du temple
Adresse
Médiathèque
Ville
33740 Arès
Département
Gironde
Tarif

Arès

Comité de lecteurs

Route du temple Médiathèque Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-09-11 18:30:00

Date(s) :
2026-09-11

Vous aimez lire et vous souhaitez partager votre passion ? Ou vous voulez écouter et découvrir de nouvelles pépites ? N’hésitez plus et rejoignez-nous ! Roman, policier, science-fiction, roman graphique… Il y en a pour tous les goûts !

Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr.

Lieu médiathèque.   .

Route du temple Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80 

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English : Comité de lecteurs

L’événement Comité de lecteurs Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès

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