Comité de lecteurs Route du temple Arès
vendredi 11 septembre 2026 · Route du temple · Arès
Informations pratiques
Arès
Comité de lecteurs
Route du temple Médiathèque Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-09-11 18:30:00
Date(s) :
2026-09-11
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Tout public Gratuit.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 57 70 45 80 ou sur www.mediatheque-ares.fr.
Lieu médiathèque. .
Route du temple Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80
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English : Comité de lecteurs
L’événement Comité de lecteurs Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès
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