Comité de lecture adulte Place de la Porte de Rouen Honfleur

samedi 12 septembre 2026 · Place de la Porte de Rouen · Honfleur

Informations pratiques

Honfleur

Comité de lecture adulte

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-09-12 2026-11-07 2026-12-19

Chaque participant·e choisit un coup de cœur littéraire et le présente de manière simple et attractive aux autres lecteur·ices.

Chaque participant·e choisit un coup de cœur littéraire et le présente de manière simple et attractive aux autres lecteur·ices.

Vous pouvez nous présenter des nouveautés ou des romans plus anciens, des classiques de la littérature française et étrangère, des romans policiers ou historiques ou encore des bandes dessinées…Tout nous intéresse !

Amoureux·ses de la lecture désirant échanger et partager vos coups de cœur dans la bonne humeur et la convivialité, nous vous invitons à venir passer un bon moment avec nous !

• Comité de lecture Les coups de coeur des lecteur·ices animé par Éléonore et Nelly

Gratuit sur inscription .

Place de la Porte de Rouen Médiathèque Maurice Delange Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56

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English : Comité de lecture adulte

Each participant chooses a literary favourite and presents it in a simple and attractive way to the other readers.

L’événement Comité de lecture adulte Honfleur a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Honfleur-Beuzeville