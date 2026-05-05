Comité de lecture adultes, La Source, Le Bouscat
Comité de lecture adultes, La Source, Le Bouscat jeudi 21 mai 2026.
Comité de lecture adultes Jeudi 21 mai, 16h30 La Source Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T16:30:00+02:00 – 2026-05-21T18:15:00+02:00
Fin : 2026-05-21T16:30:00+02:00 – 2026-05-21T18:15:00+02:00
Lieu de conversations et d’échanges autour de la Culture.
Thème du jour : Pépites et découvertes littéraires récentes !
La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557222762 »}]
Atelier animé par une bibliothécaire
À voir aussi à Le Bouscat (Gironde)
- Graines d’Artistes, La Source, Le Bouscat 9 mai 2026