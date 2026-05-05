Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Comité de lecture adultes, La Source, Le Bouscat

Comité de lecture adultes, La Source, Le Bouscat

Comité de lecture adultes, La Source, Le Bouscat jeudi 21 mai 2026.

Lieu : La Source

Adresse : Place Gambetta 33110 Le Bouscat

Ville : 33110 Le Bouscat

Département : Gironde

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Comité de lecture adultes Jeudi 21 mai, 16h30 La Source Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T16:30:00+02:00 – 2026-05-21T18:15:00+02:00
Fin : 2026-05-21T16:30:00+02:00 – 2026-05-21T18:15:00+02:00

Lieu de conversations et d’échanges autour de la Culture.
Thème du jour : Pépites et découvertes littéraires récentes !

La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557222762 »}]
Atelier animé par une bibliothécaire

À voir aussi à Le Bouscat (Gironde)