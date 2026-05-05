Graines d’Artistes, La Source, Le Bouscat

Graines d’Artistes Samedi 9 mai, 14h30 La Source Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

Je réalise des portraits imaginaires en m’inspirant de l’art ancien du Mexique

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Atelier créatif arts plastiques