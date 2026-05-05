Graines d’Artistes, La Source, Le Bouscat
Graines d’Artistes, La Source, Le Bouscat samedi 9 mai 2026.
Graines d’Artistes Samedi 9 mai, 14h30 La Source Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00
Je réalise des portraits imaginaires en m’inspirant de l’art ancien du Mexique
La Source Place Gambetta 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « c.brissat@bouscat.fr »}]
Atelier créatif arts plastiques
À voir aussi à Le Bouscat (Gironde)
- Comité de lecture adultes, La Source, Le Bouscat 21 mai 2026