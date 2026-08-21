COMITÉ DES USAGERS, Maison de quartier Saint-Jacques, Grande-Synthe

Informations pratiques

COMITÉ DES USAGERS Jeudi 24 septembre, 14h00 Maison de quartier Saint-Jacques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T17:00:00+02:00

Maison de quartier Saint-Jacques rue Bach Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328217665 [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

La Maison de quartier Saint-Jacques vous invite à discuter et échanger autour d’un café sur les projets que vous avez envie de mettre en place au sein de la maison de quartier