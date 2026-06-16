Comme autrefois en mai Église Saint-Paul Chazelles
Comme autrefois en mai Église Saint-Paul Chazelles samedi 4 juillet 2026.
Chazelles
Comme autrefois en mai
Église Saint-Paul Rue Abbé Mondon Chazelles Charente
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Comme autrefois en mai, journal intime d’une chanteuse
.
Église Saint-Paul Rue Abbé Mondon Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 18 08 chats.huants.chazelles@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Like in May of Years Past: A Singer’s Diary
L’événement Comme autrefois en mai Chazelles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord