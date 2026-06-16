Comme autrefois en mai Église Saint-Paul Chazelles

Chazelles

Comme autrefois en mai

Église Saint-Paul Rue Abbé Mondon Chazelles Charente

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Comme autrefois en mai, journal intime d’une chanteuse

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Église Saint-Paul Rue Abbé Mondon Chazelles 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 42 18 08 chats.huants.chazelles@gmail.com

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English :

Like in May of Years Past: A Singer’s Diary

L’événement Comme autrefois en mai Chazelles a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord