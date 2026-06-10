Comme un air de Noël Marché aux santons Office de Tourisme Carpentras

Informations pratiques

Carpentras

Comme un air de Noël Marché aux santons

Office de Tourisme 97 Place du 25 Août 1944 Carpentras Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-12

Le marché des santons a 40 ans ! Durant sept jours, les santons n’auront plus de secrets pour vous exposition-vente, accessoires de crèches, ateliers de modelage et de peinture, contes traditionnels. Préparez Noël avant l’heure !

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Office de Tourisme 97 Place du 25 Août 1944 Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 00 78 carpentras@ventouxprovence.fr

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English : Santons Market

Come with family or friends and discover, or rediscover, this key winter event, the unmissable Santons Market in Carpentras, a highlight of an unusual Christmas.

L’événement Comme un air de Noël Marché aux santons Carpentras a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme