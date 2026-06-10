Comme un air de Noël Marché aux santons Office de Tourisme Carpentras
jeudi 12 novembre 2026 · Office de Tourisme · Carpentras
Informations pratiques
Carpentras
Comme un air de Noël Marché aux santons
Office de Tourisme 97 Place du 25 Août 1944 Carpentras Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-12
Le marché des santons a 40 ans ! Durant sept jours, les santons n’auront plus de secrets pour vous exposition-vente, accessoires de crèches, ateliers de modelage et de peinture, contes traditionnels. Préparez Noël avant l’heure !
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Office de Tourisme 97 Place du 25 Août 1944 Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 00 78 carpentras@ventouxprovence.fr
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English : Santons Market
Come with family or friends and discover, or rediscover, this key winter event, the unmissable Santons Market in Carpentras, a highlight of an unusual Christmas.
L’événement Comme un air de Noël Marché aux santons Carpentras a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme