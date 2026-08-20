AGENDA · Aizenay
Comme un poisson dans l’eau, Salle Georges Hillairiteau, Ayzenay, Aizenay
mercredi 2 décembre 2026 · Salle Georges Hillairiteau, Ayzenay · Aizenay
Informations pratiques
Comme un poisson dans l’eau Mercredi 2 décembre, 15h30 Salle Georges Hillairiteau, Ayzenay Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T15:30:00+01:00 – 2026-12-02T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-02T15:30:00+01:00 – 2026-12-02T16:00:00+01:00
Conte musical pour petits voyageurs.
A partir de 6 mois.
Salle Georges Hillairiteau, Ayzenay 17 rue des Jardins à Aizenay (85190) Aizenay 85190 Vendée Pays de la Loire
Nadège Rigalleau
Evan Blanchard