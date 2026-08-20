Comme un poisson dans l’eau, Salle Georges Hillairiteau, Ayzenay, Aizenay

Informations pratiques

Comme un poisson dans l’eau Mercredi 2 décembre, 15h30 Salle Georges Hillairiteau, Ayzenay Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T15:30:00+01:00 – 2026-12-02T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-02T15:30:00+01:00 – 2026-12-02T16:00:00+01:00

Conte musical pour petits voyageurs.

A partir de 6 mois.

Salle Georges Hillairiteau, Ayzenay 17 rue des Jardins à Aizenay (85190) Aizenay 85190 Vendée Pays de la Loire

Nadège Rigalleau

Evan Blanchard