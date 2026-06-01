Commémoration de la Journée nationale de l’appel historique du Général de Gaulle Square Jean Moulin Dinard jeudi 18 juin 2026.

Dinard

Commémoration de la Journée nationale de l’appel historique du Général de Gaulle

Square Jean Moulin 10B Rue des Français Libres Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Le jeudi 18 juin, le Conseil Municipal, les associations patriotiques, les autorités civiles et militaires, la SNSM, les sapeurs-pompiers de Dinard et les établissements scolaires commémoreront la Journée nationale de l’appel historique du Général de Gaulle .

A partir de 11 h 30, square Jean Moulin

-Diffusion du chant des Partisans

-Lecture de l’appel du 18 juin 1940 par les élèves du collège Le Bocage

-Diffusion du chant de l’Ar Zenith

-Allocution d’Arnaud Salmon, Maire de Dinard

-Inauguration et dévoilement de la plaque à l’effigie du Général de Gaulle

-Dépôts de gerbes par

Le collégiens et lycéens

Les associations patriotiques

La Ville de Dinard

-Sonnerie aux Morts, Minute de Silence

-Diffusion de l’Hymne National

-Diffusion de la complainte du Partisan

-Remerciement aux porte-drapeaux

Après la commémoration, un vin d’honneur sera offert par la municipalité dans la salle du conseil municipal. .

Square Jean Moulin 10B Rue des Français Libres Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

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English :

L’événement Commémoration de la Journée nationale de l’appel historique du Général de Gaulle Dinard a été mis à jour le 2026-06-12 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme