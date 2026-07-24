Commémoration de la Libération de Vesoul Lac de Vesoul-Vaivre, Esplanade du lac Vaivre-et-Montoille
samedi 12 septembre 2026 · Lac de Vesoul-Vaivre, Esplanade du lac · Vaivre-et-Montoille
Informations pratiques
Vaivre-et-Montoille
Commémoration de la Libération de Vesoul
Lac de Vesoul-Vaivre, Esplanade du lac Avenue du Breuil Vaivre-et-Montoille Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Commémoration de la Libération de Vesoul. Vous pourrez assister à un feu d’artifice. Bal populaire à partir de 19h. Petite restauration rapide. .
Lac de Vesoul-Vaivre, Esplanade du lac Avenue du Breuil Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 64 00
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English : Commémoration de la Libération de Vesoul
L’événement Commémoration de la Libération de Vesoul Vaivre-et-Montoille a été mis à jour le 2026-07-24 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL