Commémoration de la Libération de Vesoul Lac de Vesoul-Vaivre, Esplanade du lac Vaivre-et-Montoille

samedi 12 septembre 2026 · Lac de Vesoul-Vaivre, Esplanade du lac · Vaivre-et-Montoille

Informations pratiques

Vaivre-et-Montoille

Commémoration de la Libération de Vesoul

Lac de Vesoul-Vaivre, Esplanade du lac Avenue du Breuil Vaivre-et-Montoille Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Commémoration de la Libération de Vesoul. Vous pourrez assister à un feu d’artifice. Bal populaire à partir de 19h. Petite restauration rapide. .

Lac de Vesoul-Vaivre, Esplanade du lac Avenue du Breuil Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 78 64 00

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English : Commémoration de la Libération de Vesoul

L’événement Commémoration de la Libération de Vesoul Vaivre-et-Montoille a été mis à jour le 2026-07-24 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL