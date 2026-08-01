Informations pratiques

Marboué

Commémoration de Marboué

11 Rue du Dr Péan Marboué Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 11:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

En souvenir de ceux qui ont combattu pour la liberté, venez assister à cette journée de commémoration à Marboué.

Rendez-vous à 11h devant la mairie.

Au programme

– Défilé dans le village avec des véhicules d’époque,

– Discours au monument aux morts,

– Vin d’honneur offert à tous à l’extérieur. .

11 Rue du Dr Péan Marboué 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 10 04

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English :

In memory of those who fought for freedom, please join us for this day of remembrance in Marboué.

Meet at 11 a.m. in front of City Hall.

L’événement Commémoration de Marboué Marboué a été mis à jour le 2026-07-31 par OT GRAND CHATEAUDUN