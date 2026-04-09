Marboué

Sortie découverte Grottes et chauves-souris

Croc-Marbot Marboué Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Profitez de cette soirée pour découvrir le monde fascinant des chauves-souris, qui trouvent refuge dans les anciennes champignonnières du Croc Marbot durant l’hiver.

Inscription obligatoire. .

Croc-Marbot Marboué 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 28 54 48

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English :

Take advantage of this evening to discover the fascinating world of bats, which find refuge in the old mushroom beds of Croc Marbot during the winter.

L’événement Sortie découverte Grottes et chauves-souris Marboué a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GRAND CHATEAUDUN