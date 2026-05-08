Faugères

COMMEMORATION DU 8 MAI 1945

984 Route de Pézenas Faugères Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La municipalité invite la population à s’associer à la cérémonie du souvenir.

Départ du défilé devant la mairie pour un dépot de gerbe au monument aux morts.

Un vin d’honneur servi en salle du conseil municipale clôturera cette commémoration.

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984 Route de Pézenas Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 06 09

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English :

The municipality invites everyone to join in the remembrance ceremony.

The parade will start in front of the town hall, and a wreath will be laid at the war memorial.

A vin d’honneur served in the council chamber will bring the commemoration to a close.

L’événement COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 Faugères a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS