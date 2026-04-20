Commémoration du 8 mai Bergbieten
Commémoration du 8 mai Bergbieten vendredi 8 mai 2026.
Bergbieten
Commémoration du 8 mai
27 rue des Vosges Bergbieten Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Commémoration 8 mai
Commémoration du 8 mai en souvenir de la victoire et de la paix, et hommage à tous les morts pour la France. 0 .
27 rue des Vosges Bergbieten 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 58 27 mairie@bergbieten.fr
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English :
Commemoration of May 8
L’événement Commémoration du 8 mai Bergbieten a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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