Bergbieten

Commémoration du 8 mai

27 rue des Vosges Bergbieten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Commémoration 8 mai

Commémoration du 8 mai en souvenir de la victoire et de la paix, et hommage à tous les morts pour la France. 0 .

27 rue des Vosges Bergbieten 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 58 27 mairie@bergbieten.fr

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English :

Commemoration of May 8

L’événement Commémoration du 8 mai Bergbieten a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble