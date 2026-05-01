Bergbieten

Inauguration plaque commémorative

26 rue des Vosges Bergbieten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Inauguration de plaque commémoratives au monument aux morts qui auront lieu le 14 mai. 0 .

26 rue des Vosges Bergbieten 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 58 27 mairie@bergbieten.fr

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English :

L’événement Inauguration plaque commémorative Bergbieten a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble