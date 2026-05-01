Inauguration plaque commémorative Bergbieten
Inauguration plaque commémorative Bergbieten jeudi 14 mai 2026.
Bergbieten
Inauguration plaque commémorative
26 rue des Vosges Bergbieten Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Inauguration de plaque commémoratives au monument aux morts qui auront lieu le 14 mai. 0 .
26 rue des Vosges Bergbieten 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 58 27 mairie@bergbieten.fr
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English :
L’événement Inauguration plaque commémorative Bergbieten a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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