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Inauguration plaque commémorative Bergbieten

Inauguration plaque commémorative Bergbieten jeudi 14 mai 2026.

Adresse : 26 rue des Vosges

Ville : 67310 Bergbieten

Département : Bas-Rhin

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Tarif : 0

Bergbieten

Inauguration plaque commémorative

26 rue des Vosges Bergbieten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-14
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Inauguration de plaque commémoratives au monument aux morts qui auront lieu le 14 mai. 0  .

26 rue des Vosges Bergbieten 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 58 27  mairie@bergbieten.fr

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English :

L’événement Inauguration plaque commémorative Bergbieten a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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