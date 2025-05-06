Sanary-sur-Mer

Commémoration du 80ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.

Place de Lattre de Tassigny Sanary-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Commémoration du 80ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.

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Place de Lattre de Tassigny Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 74 01 04 info@sanary-tourisme.com

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English : Commemoration of the 80th anniversary of the Victory of May 8, 1945.

Commemoration of the 80th anniversary of the Victory of May 8, 1945.

L’événement Commémoration du 80ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. Sanary-sur-Mer a été mis à jour le 2025-05-06 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer