Journée Nationale du souvenir des morts et des combats d’Indochine Square Kennedy Sanary-sur-Mer

Sanary-sur-Mer

Journée Nationale du souvenir des morts et des combats d’Indochine

Square Kennedy Rassemblement Monument de la Victoire Sanary-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 11:00:00

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

Cérémonie patriotique Journée nationale du souvenir des morts et des combats d’Indochine Monument de la Victoire

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Square Kennedy Rassemblement Monument de la Victoire Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 74 01 04 info@sanary-tourisme.com

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English : National Day of Remembrance of the dead and the fighting in Indochina

Patriotic Ceremony: National Day of Remembrance of the Dead and the Fighting in Indochina Victory Monument

L’événement Journée Nationale du souvenir des morts et des combats d’Indochine Sanary-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-06 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer