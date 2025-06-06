Journée Nationale du souvenir des morts et des combats d’Indochine Square Kennedy Sanary-sur-Mer
Journée Nationale du souvenir des morts et des combats d’Indochine Square Kennedy Sanary-sur-Mer lundi 8 juin 2026.
Sanary-sur-Mer
Journée Nationale du souvenir des morts et des combats d’Indochine
Square Kennedy Rassemblement Monument de la Victoire Sanary-sur-Mer Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 11:00:00
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-08
Cérémonie patriotique Journée nationale du souvenir des morts et des combats d’Indochine Monument de la Victoire
.
Square Kennedy Rassemblement Monument de la Victoire Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 74 01 04 info@sanary-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : National Day of Remembrance of the dead and the fighting in Indochina
Patriotic Ceremony: National Day of Remembrance of the Dead and the Fighting in Indochina Victory Monument
L’événement Journée Nationale du souvenir des morts et des combats d’Indochine Sanary-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-06 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer
À voir aussi à Sanary-sur-Mer (Var)
- FREDERIC FRANCOIS THEATRE GALLI Sanary Sur Mer 11 avril 2026
- PAILLETTES THEATRE GALLI Sanary Sur Mer 12 avril 2026
- PHILIPPINE DELAIRE – PHILIPPINE DELAIRE ‘FIFILLE A PAPA’ THEATRE GALLI Sanary Sur Mer 21 avril 2026
- LAURENT GERRA THEATRE GALLI Sanary Sur Mer 23 avril 2026
- LAURENT GERRA – LAURENT GERRA ‘SE MET A TABLE!’ THEATRE GALLI Sanary Sur Mer 24 avril 2026