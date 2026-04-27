Font-Romeu-Odeillo-Via

COMMÉMORATION

Place de la République Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:45:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Un temps de mémoire et de convivialité, ouvert à tous, à vivre en famille

À 11h45 Défilé au départ de la Mairie, suivi d’une cérémonie de recueillement au Monument aux Morts

À 12h Verre de l’amitié pour prolonger ce moment de partage

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Place de la République Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

A time of remembrance and conviviality, open to all, to enjoy with the whole family:

11:45am: Parade from the Town Hall, followed by a ceremony of remembrance at the Monument aux Morts

12pm: A glass of friendship to extend this moment of sharing

L’événement COMMÉMORATION Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-04-27 par OT DE FONT ROMEU