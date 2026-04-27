COMMÉMORATION Font-Romeu-Odeillo-Via
COMMÉMORATION Font-Romeu-Odeillo-Via vendredi 8 mai 2026.
Font-Romeu-Odeillo-Via
COMMÉMORATION
Place de la République Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:45:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Un temps de mémoire et de convivialité, ouvert à tous, à vivre en famille
À 11h45 Défilé au départ de la Mairie, suivi d’une cérémonie de recueillement au Monument aux Morts
À 12h Verre de l’amitié pour prolonger ce moment de partage
.
Place de la République Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
A time of remembrance and conviviality, open to all, to enjoy with the whole family:
11:45am: Parade from the Town Hall, followed by a ceremony of remembrance at the Monument aux Morts
12pm: A glass of friendship to extend this moment of sharing
L’événement COMMÉMORATION Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-04-27 par OT DE FONT ROMEU
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