FÊTE DE LA MUSIQUE Font-Romeu-Odeillo-Via
FÊTE DE LA MUSIQUE Font-Romeu-Odeillo-Via dimanche 21 juin 2026.
Font-Romeu-Odeillo-Via
FÊTE DE LA MUSIQUE
Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 00:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la Musique à Font-Romeu
Le 21 juin, de 17h à minuit, profitez d’une soirée festive au cœur des Pyrénées ! Concerts en plein air, artistes locaux et ambiance conviviale vous attendent pour célébrer la musique sous toutes ses formes.
Entrée libre
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Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
Fête de la Musique in Font-Romeu ?
On June 21, from 5pm to midnight, enjoy a festive evening in the heart of the Pyrenees! Open-air concerts, local artists and a convivial atmosphere await you to celebrate music in all its forms.
Free admission
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-04-27 par OT DE FONT ROMEU
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